Huawei Watch Buds este un ceas care integrează căşti în corpul său De cateva luni tot auzim ca Huawei pregateste un gadget revolutionar, mai precis un ceas inteligent, care integreaza o pereche de casti in corpul sau. E vorba despre Huawei Watch Buds, care tocmai a inregistrat o scapare sub forma de ambalaj si video. Ceasul pare unul tipic, circular, doar ca atunci cand este deschis, el dezvaluie doua casti aflate la interiorul sau, unele cu design compact, in ear. E drept ca acest purtabil e ceva mai gros decat ceasul clasic. La inceput de an Huawei primea brevetul pentru un astfel de produs, care parea unul SF. Acum a devenit realitate, daca ne luam dupa videoclipul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

