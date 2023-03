Stiri pe aceeasi tema

- Huawei P60 Pro va fi flagship-ul celor de la Huawei in anul 2023 si mai toate zvonurile il dau drept o lansare sigura in aceasta primavara. Cel mai probabil in martie, cel mai tarziu in aprilie. Pana atunci avem un teaser chiar din partea unui oficial Huawei. He Gang, Head of Huawei Smart Devices a…

- BCR considera ca presiunile inflaționiste se vor tempera astfel incat prețurile vor crește mai puțin decat a anticipat anterior. BCR iși revizuiește in jos prognoza de inflație pentru finele anului 2023 la 8% in termeni anuali de la 8,7%, datorita anticipațiilor de ieftinire a materiilor prime agricole…

- Huawei P60 Pro va fi urmatorul mare telefon flagship al companiei chineze, pregatit pentru lansare in luna martie din 2023. Nu e strain de scapari, iar una mare are loc in aceasta saptamana, aparand fotografii cu o unitate de test a sa. Huawei P60 Pro va fi insotit de P60 la debutul din primavara. Ceea…

- Se schimba vremea in februarie. Elena Mateescu, director ANM, a vorbit marti seara, la Antena 3 CNN, despre cat de jos vor cobori temperaturile si pentru ce durata. Saptamana viitoare vor fi temperaturi care pe parcursul noptilor vor fi preponderent negative, cu cele mai coborate valori nu numai in…

- Vivo a intrat serios in segmentul telefoanelor pliabile si nu ma refer aici doar la Fold-urile sale cu diagonala mare, ci si la viitorul model Vivo X Flip. Acesta se pozitioneaza ca un Galaxy Z Flip killer si este un telefon cu format clamshell, adica un telefon pliabil cu clapeta. Terminalul ar urma…

- Oana Radu, in varsta de 29 de ani și Catalin Dobrescu s-au casatorit civil in 2020 și deși toata lumea se aștepta ca cei doi sa anunțe nunta, iata ca in prezent, aceștia nu și-au facut niciun plan. Intrebata cand vor face cununia religioasa, interpreta a raspuns sincer. „Cand se termina razboiul, zice…

- Optiunea comunicarii, in caz de urgenta, prin intermediul unei conexiuni directe la satelit, este acum disponibila pe iPhone 14 in citeva tari europene, transmite g4media.ro. Posesorii smartphone-urilor iPhone 14 din Franta, Germania, Irlanda si Marea Britanie sint primii europeni care pot incerca si…

