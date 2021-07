Stiri pe aceeasi tema

- De cand am testat ZenFone 7 Pro mi-am dat seama ca poate exista și un altfel de viitor al ecranelor de pe telefoanele premium, unul care sa nu aiba perforații pentru camera foto frontala. Deși renunțarea la acestea a dus la crearea unui nou mecanism mobil pentru camera principala de pe spate, eu sunt…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat joi ca Ion C. Bratianu a construit tara, "nucleul ei solid" si a accentuat ca liberalii Bratieni "ne-au dat o lectie desavarsita de civism". "Ion C. Bratianu a construit tara, mai precis nucleul ei solid, atunci cand a facut Revolutia de la…

- Producatorul din Shenzhen va organiza un eveniment pe 2 iunie pentru a prezenta noul sau sistem de operare, Harmony OS, iar la acel eveniment ne putem aștepta sa vedem și mai multe device-uri noi care sa ruleze pe acest sistem. Printre acestea se va numara și un nou smartwatch Huawei, care va purta…

- Cel mai bogat om din Rusia este proprietarul și președintele companiei miniere și metalurgice ”Norilski Nikel”, Vladimir Potanin, arata ultimul clasament Bloomberg Billionaires Index (BBI), relateaza agenția Lenta.ru. Averea lui Potanin este estimata la 32 miliarde de dolari, in condițiile…

- Telekom Banking, proiect dezvoltat in parteneriat intre Telekom Romania si Alior Bank din Polonia, anunta noi functionalitati pentru platforma de tranzactionare valutara Schimb Valutar Online, inregistrarea clientilor 100% online si lansarea aplicatiei de mobil.

- Poate nu mulți cunoșteau acest lucru, dar Elon Musk este cel mai bogat om din lume. Daca pana acum, doar se faceau supoziții despre cat de bogat este Elon Musk, acum, sursele au dovedit ca are cea mai mare avere, detronandu-l pe Jeff Bezos, ce se afla pe prima poziție din acest punct de vedere pana…

- Huawei ar putea lansa in curand un succesor al ceasului sau inteligent Wear OS 2017. Potrivit unui tipster Weibo, Huawei Watch 3 va fi lansat in luna mai. Cu toate acestea, nu va impacheta sistemul de operare Google pentru articole portabile. Este posibil sa nu primeasca nici macar sistemul de operare…

- Monitoarele de gaming au evoluat foarte mult in ultimii ani, acestea oferind diagonale din ce in ce mai ofertante, iluminare RGB pe toate parțile, rate de refresh din ce in ce mai mari și cateva exemple de design care ies intr-adevar in evidența. LG 34GK950G puncteaza destul de bine la toate capitolele…