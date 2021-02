Huawei vrea să lanseze în acest an mașini electrice sub brand-ul…

Mai multe surse citate de Reuters spun ca Huawei discuta cu cel puțin doua companii chineze pentru a lansa mașini electrice sub brand-ul propriu, aceste modele putând fi lansate chiar în acest an. Huawei a pierdut mult pe partea de smartphone-uri din cauza sancțiunilor impuse de SUA și cauta noi domenii în care business-ul sa mearga bine.



Sursele spun ca Huawei Technologies este în discuții cu producatorul chinez Changan deținut de stat, dar și cu BluePark New Energy Technology, parte a constructorului auto BAIC, care ar putea construi mașini electrice. Despre BAIC…