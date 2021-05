Huawei va prezenta pe 2 iunie primele telefoane cu sistemul său de operare HarmonyOS ​Huawei va lansa pe 2 iunie propriul sistem de operare HarmonyOS pe smartphone-uri, mișcarea venind ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA în 2019, ceea ce a dus cota globala a Huawei la 4%, de la peste 10%, scrie publicația Global Times. Nu se știe înca daca vor fi lansate și modele noi sau sistemul va fi pus pe modele existente deja.



HarmonyOS sau Hongmeng (în chineza) este propriul sistem de operare la care Huawei a început lucrul acum aproape doi ani, A fost folosit pâna acum pe smartwatch-uri și televizoare, dar marele pas este sa fie pus și pe smartphone-uri,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu se poate spune ca Huawei sta chiar bine pe piața globala de smartphone-uri, acolo unde vinde din ce in ce mai puține terminale, compania din Cina continua sa inoveze și sa lanseze produse noi din categoria audio și wearables, produse care se anunța a fi destul de interesante, apreciate…

- Este al doilea trimestru consecutiv in care veniturile Huawei au avut o evolutie negativa, determinata de problemele diviziei de consum a grupului, care include smartphone-urile si alte dispozitive. Huawei nu a mai putut sa livreze telefoane dotate cu sistemul de operare Android al Google din 2019,…

- Smartphone-ul a devenit cel mai folosi gadget și fiecare dintre noi are unul la indemana in permanența. Dani Oțil este posesorul unui HUAWEI Mate 40 Pro și am discutat cu el despre aplicațiile care il ajuta sa jongleze cu programul zilnic. AppGallery este locul de unde el descarca aplicațiile favorite.…

- iPhone 12 Pro Max a fost primul smartphone de la Apple care a prevazut stabilizarea camerei cu schimbare senzor pe obiectivul larg. Aceasta tehnologie stabilizeaza senzorul camerei in loc de obiectiv pentru o calitate imbunatațita. Se pare ca Samsung vrea sa aduca aceasta tehnologie smartphone-urilor…

- ​LG Electronics anunța ca la jumatatea anului va ieși de pe piața smartphone-urilor, dupa ce compania nu a gasit un cumparator pentru divizia care a avut pierderi cumulate de 4,5 miliarde dolari în ultimii șase ani. LG a fost la un moment dat locul trei pe piața, dar a decazut apoi și a ajuns…

- Se zvonește ca noile smartphone-uri Huawei ar putea fi primele modele ale companiei care se lanseza fara Android, iar acest lucru ar putea amana lansarea oficiala a noilor modele din gama P50. Un nou raport, care citeaza o publicație chineza, susține ca lansarea a fost amanata din motive legate de Harmony…

- Huawei P50 va fi primul dispozitiv care ruleaza HarmonyOS din cutie. Potrivit rapoartelor, dispozitivul a trecut deja prin testarea beta 2 a noului sistem de operare și a trecut la beta 3. Se pare ca rezultatele testarii au fost promițatoare. P50 nu va fi primul dispozitiv care va rula noul sistem de…

- Huawei confirmase anterior ca iși dezvolta propria alternativa la platforma mobila la Android, numita HarmonyOS. Cu toate acestea, compania noteaza ca HarmonyOS nu este doar un alt sistem de operare pentru smartphone, ci va fi o platforma pentru toate tipurile de dispozitive inteligente, inclusiv pentru…