- Franta si Germania sunt suparate ca SUA încearca sa conduca negocierele privind reforma OMS. „Nimeni nu vrea sa fie târât într-un proces de reforma si sa primeasca o schita din partea unei tari care tocmai a plecat din OMS”, a declarat un oficial european.Franta…

- Donald Trump ameninta ca este „posibil in continuare” sa ordone inchiderea altor consulate chineze in Statele Unite, dupa ce Departamentul de Stat american a somat Beijingul sa-si inchida Consulatul de la Houston, in Texas, relateaza Reuters.

- Marea Britanie, Canada si Statele Unite au anuntat joi ca hackeri sustinuti de statul rus incearca sa fure cercetari pentru vaccinuri si tratamente pentru Covid-19 de la institutii farmaceutice si academice din lume, acuzatii pe care Kremlinul le-a respins. Dmitriev a afirmat intr-un interviu acordat…

- ”O spunem clar: revendicarile Beijingului ale resurselor offshore in cea mai mare parte a Marii Chinei de Sud sunt complet ilegale, la fel ca si campania sa de intimidare cu scopul de a le controla”, a denuntat intr-un comunicat, luni, Mike Pompeo. Washingtonul a respins suveranitatea contestata revendicata…

- Procurorii chinezi au anunțat vineri ca au pus sub acuzare doi cetațeni canadieni reținuți de aproape doi ani sub suspiciunea de spionaj, un caz care a provocat un scandal diplomatic între Ottawa și Beijing, relateaza Reuters.Michael Kovrig, un fost diplomat, și Michael Spavor, un om de…

- Franta, Germania, Regatul Unit si Uniunea Europeana si-au exprimat sambata regretul fata de decizia Statelor Unite de a pune capat derogarilor care permit intreprinderilor din UE, Rusia si China sa continue sa lucreze in anumite instalatii nucleare iraniene, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Washingtonul…

- E evident ca Huawei și alte companii chinezești de top lucreaza, intr-un fel sau altul, pentru armata și serviciile secrete din China. Dar, chiar daca nu ar fi așa, presiunile Statelor Unite impotriva giganților tehnologiei ar continua, pentru ca in zilele noastre economia este mai importanta decat…

- Statele Unite au anuntat miercuri aprobarea vanzarii a 18 torpile grele MK-48 catre Taiwan pentru suma de 180 de milioane de dolari, tranzactie care este de asteptat sa deranjeze China, informeaza joi AFP. Vanzarea "serveste intereselor economice si de securitate nationala ale Statelor Unite, ajutand…