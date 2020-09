Huawei va lansa sistemul de operare Harmony pentru smartphone anul viitor Harmony OS, sistemul de operare al Huawei, va fi folosit de anul viitor și pe telefoanele inteligente ale producatorului, conform declarațiilor de la Huawei Developers Conference. In prezent, Harmony este utilizat pe televizoare, dar in 2021 va fi extins și catre alte dispozitive. Huawei Technologies lucreaza la extinderea Harmony OS de la instituirea restricțiilor SUA de utilizare a serviciilor oferite de companiile americane, adica de aproape un an. In prezent, telefoanele Huawei vin cu Android 10, sistemul de operare al Google, dar nu poate beneficia de update-uri sau de alte aplicații ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

