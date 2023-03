Huawei va lansa în luna mai flagshipul P60 Pro Huawei a prezentat in China o serie de noi produse high-end, de la smartphone-uri și ceasuri inteligente la laptopuri și caști. Toate aceste noi flagship-uri Huawei ajung și in Europa pe 9 mai, cand vor fi prezentate oficial la Munchen. Huawei, lider pe piața electronicelor de larg consum, se angajeaza sa continue sa inoveze și sa aduca lumea digitala mai aproape fiecarei persoane, familii și organizații din lume. Compania nu se oprește sa ridice ștacheta in privința tehnologiei, iar noile dispozitive vor fi un alt plus valoros fața de oferta sa deja larga de smartphone-uri, laptopuri și wearables.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

