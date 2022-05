Huawei va intra pe piața enterprise cu o nouă gamă de produse Huawei Consumer BG va intra curand pe piața enterprise acoperind aria clienților din zona de enterprise, precum și consumatorii individuali. Huawei planuiește sa utilizeze ecosistemele hardware și software ca piloni de susținere a unei game versatile tot mai extinse de produse office, care funcționeaza perfect cu o gama larga de dispozitive inteligente precum laptop-uri, desktop-uri, monitoare, tablete, accesorii și dispozitive wearable. Huawei lanseaza o serie cuprinzatoare de produse pentru zona enterprise datorita cerințelor din zona de business și condițiilor pieței aflate intr-o schimbare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Covorul este un accesoriu practic in orice spațiu, datorita rolului dublu pe care il are. In primul rand, covorul absoarbe praful, dezinfecteaza talpile, protejeaza suprafețele și menține o igiena de top, avantaj la care se adauga aspectul estetic placut. In anotimpurile ploioase mai ales, riscul de…

- Directorul Cyberint, Anton Rog, a explicat marți, la Interviurile Digi24.ro ce presupune cloud-ul guvernamental și de ce proiectul este unul contestat. „Anumiți oameni au anumite interese de business”, spune Rog, „și cred ca prin apariția cloud-ului intereselor lor le sunt fundamental amenințate”.

- Magazinul online HUAWEI Store a implinit 1 an de la lansarea sa in Romania, aniversare marcata prin campania plina de oferte speciale și surprize pentru pasionații de inovație și tehnologie, care este in continuare valabila pana pe data de 8 mai. In magazinul online sunt disponibile vouchere speciale,…

- Demararea unui business poate fi considerata un adevarat carusel. Ca viitor antreprenor, cel mai probabil pornești la drum cu entuziasm și iți dorești sa faci calatoria una interesanta. Insa, nu este simplu sa cunoști succesul in business, oricat de bun ar fi conceptul de start. Ai nevoie de un plan…

- Guvernul actual dovedeste din nou ca nu are niciun fel de viziune si competente privind coordonarea si implementarea PNRR. Proiectarea si operationalizarea cloud-ului guvernamental este o piatra de moara pentru guvernul incompetentilor, care ignora cu buna stiinta opinia marilor companii de IT. Autoritatile…

- Fluxurile de operațiuni și documente, interoperabilitatea sistemelor informatice și managementul identitații cetațenilor sunt elementele cele mai importante care ar trebui sa fie prioritate naționala, pentru orice echipa de guvernare, considera Bogdan Florea, CEO Connections Consult SA, o companie romaneasca…

- Dupa ani la rand in care a preferat sa iși dezvolte propriul business inființand noi firme in funcție de evoluția pieței, ”Elsaco” incepe sa iși schimbe optica. Luna trecuta compania condusa de Valeriu Iftime a cumparat SC Elpro SRL, societate comerciala inființata tocmai in anul 2000.

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…