Huawei va începe să vândă mașini electrice în China, în parteneriat cu o companie locală Huawei a anunțat, la salonul auto din Shanghai, ca va comercializa, alaturi de compania auto chineza SERES, un vehicul electric, numit SF5, ce va fi disponibil în magazinele Huawei din toata China. Este pentru prima data, când Huawei include un partener de vehicule în ecosistemul sau. Huawei nu este companie auto și nu va deveni constructor auto, însa vrea sa faca bani punând tehnologiile sale pe diverse automobile.



Huawei va vinde un SUV numit SERES SF 5, produs de o companie foarte puțin cunoscuta numita SERES care are sediul în California, a fost fondata…

Sursa articol: hotnews.ro

