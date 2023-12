Compania a schitat planuri pentru fabrica cu o investitie initiala de 200 de milioane de euro (215,28 milioane de dolari) in 2020, dar lansarea a fost amanata de pandemia de COVID-19, a declarat luni sursa. Aceasta a refuzat sa fie identificata deoarece nu este autorizata sa comenteze aceasta problema. Sursa nu a dat o cronologie pentru momentul in care fabrica din Brumath, langa Strasbourg, va fi pusa in functiune. Huawei nu a raspuns la o solicitare de comentarii. O sursa guvernamentala franceza a declarat ca fabrica ar trebui sa fie deschisa in 2025. Miscarea vine chiar daca unele guverne europene…