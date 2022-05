Huawei susține pasiunea pentru sport și inovație la Bucharest Half Marathon Huawei Consumer Business Group a fost prezent la semi-maratonul din weekend-ul 7-8 mai cu cele mai noi gadget-uri și a oferit vouchere cu reduceri de 20% valabile pe huaweistore.ro și premii surpriza pentru pasionații de sport și inovație. Sub umbrela sloganului #RunYourWayToTheTop, Huawei ii incurajeaza pe cei care vor sa-și duca pasiunea la urmatorul nivel și prelungește cursa pentru caștigarea celui mai recent model de ceas din gama wearable, HUAWEI WATCH GT Runner. Maratonul a adus impreuna peste 10.000 de oameni pasionați de alergat, iar Huawei le-a sarit in ajutor cu inovatoarele smartwatch-uri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

