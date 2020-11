Huawei, sprijin pentru dezvoltatorii de jocuri: fonduri de până la 30.000 euro Huawei, lider in tehnologie la nivel mondial, a anunțat ca AppGallery, platforma oficiala de distribuție de aplicații a companiei, le ofera dezvoltatorilor de jocuri independenți și micilor studiouri beneficii speciale in perioada sarbatorilor, odata cu lansarea unei inițiative de granturi speciale pentru jocuri, valabile in intervalul 19 noiembrie – 14 decembrie. Prin intermediul magazinului virtual HUAWEI AppGallery, Huawei va oferi un sprijin suplimentar pentru fondul de prețuri de achiziție din comunitatea de jocuri independente in valoare de 30.000 euro, asistența tehnica VIP și noi poziționari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

