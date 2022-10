Huawei și partenerii explorează conservarea naturii cu ajutorul tehnologiei la Huawei Connect 2022 Paris A treia oprire din turneul global pentru HUAWEI CONNECT 2022 a avut loc la Paris. Tematica „Unleash Digital”, temele majore explorate de liderii industriei, experții și partenerii din sectoarele TIC și de dezvoltare ecologica au inclus dezlanțuirea productivitații digitale, promovarea tranziției verzi și digitale a Europei și construirea de ecosisteme digitale mai puternice. In cadrul evenimentului, Huawei a gazduit și o sesiune in care a explorat rolul vital al tehnologiei in sprijinirea conservarii naturii in Europa și in cadrul careia a prezentat publicația Tech4Nature – Solutions in Focus.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

