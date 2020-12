Huawei România a donat 10.000 de euro pentru cadourile oferite de Asociația SOS Satele Copiilor In perioada sarbatorilor de iarna, Huawei Romania a donat 10.000 de euro pentru cadourile de Craciun destinate copiilor din programele Asociatiei SOS Satele Copiilor. Darurile achiziționate cu sprijinul Huawei Romania au ajuns la cei 150 de copii și tineri care locuiesc in Satele SOS și in Comunitațile de Tineri din București, Bacau și Cisnadie. Aceste activitați sunt derulate in cadrul programului Huawei «1000 Dreams» a carui misiune o reprezinta imbunatațirea educației TIC pentru tineri și oferirea de suport copiilor din Europa Centrala și de Est. Huawei a putut oferi ajutor in acoperirea nevoilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

