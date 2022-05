Huawei propune un nou concept inovator de stocare La Forumul Innovative Data Infrastructure 2022, Huawei a propus un nou concept inovator de stocare, centrat pe date pentru multiple aplicații. Aceasta strategie iși propune construirea continua de tehnologii fundamentale pentru stocare, extrem de fiabile și performante. Prin prioritizarea arhitecturii decuplate de stocare-calcul și a diverselor motoare de accelerare a aplicațiilor de date, Huawei iși dorește sa susțina intreprinderile in procesele de transformare digitala. Intr-o era in care creșterea datelor este din ce in ce mai mare, tehnologiile de stocare se confrunta cu urmatoarele schimbari:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

