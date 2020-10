Huawei pierde războiul în UE. Nokia a câştigat contracte pentru reţele 5G Masurile sunt printre primele luate de operatori comerciali din Europa de a exclude Huawei din retele de generatie viitoare si survin dupa luni de presiuni diplomatice din partea Washingtonului, care acuza ca echipamentele Huawei pot fi folosite de Beijing pentru spionaj. Capitala belgiana Bruxelles este locul unde se afla sediul NATO si Executivul si Parlamentul Uniunii Europene, fiind un motiv de ingrijorare speciala pentru agentiile de informatii americane. ”Belgia depindea in proportie de 100% de furnizorii chinezi de retele de telecomunicatii, iar cei care lucreaza la NATO si UE efectuau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

