Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente telefoane lansate de Huawei, P50 Pro și P50 Pocket, continua seria de inovații in design și mai ales in fotografie, bazandu-se pe tehnologia True-Chroma Image Engine, inaugurand astfel o noua era a Huawei Image. Cele doua modele sunt disponibile pentru precomanda online pe www.huaweistore.ro…

- Modificari in noile buletine: Cartea de Identitate nu va mai conține locul nașterii, dar va conține amprentele Modificari in Carțile de Identitate: Amprentele devin obligatorii, locul nașterii dispare și termenul pana la expirare crește. Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa noile schimbari privind regulile sanitare in școli. Acesta a subliniat cele doua noutați: decuplarea invațamantuluid e rata de infectare și vaccinare a personalului din invațamant, respectiv suspendarea orelor cu prezența…

- Semestrul II incepe in toate județele in format FIZIC: Noile REGULI pentru funcționarea școlilor Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, 14 ianuarie, ca semestrul II incepe luni in format fizic in toate județele, pentru ca nicaieri nu s-a depașit noul prag de 75% ocupare a locurilor din…

- Politistii si jandarmii au aplicat in ultimele 24 de ore 1.342 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 384.567 lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul de Comunicare…

- „Decizia este urmatoarea... Avem reducerea perioadei de carantina de la 14 zile la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala in ultimele 180 de zile, reducerea perioadei de carantina de la 14 la 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala in ultimele 180 de…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a adaptat sistemul informatic de eliberare a certificatelor digitale COVID potrivit noilor norme de codificare a certificatelor de vaccinare, in conformitate cu Decizia (UE) 2021/2301 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a specificațiilor tehnice, informeaza…

- Ministrul Sanatații a avut o prima intalnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potențial val pandemic.In cursul zile de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea…