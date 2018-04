Huawei P20 Pro este mai greu de reparat decât iPhone X (Telefoane mobile) P20 Pro este probabil cel mai interesant smartphone al momentului, cu un sistem „triple camera” inovator. Desigur, ne-am dori sa vedem cum au reusit cei de la Huawei sa integreze aceasta tehnologie intr-un corp atat de mic, dar neavand un dispozitiv la indemana pe care sa il desfacem, ne putem multumi cu ghidul celor de la iFixit care nu doar ca l-au „disecat” complet dar au dezvaluit si cateva alte detalii interesante despre telefon. Se pare ca dezasamblarea nu este tocmai complicata, fiind necesara doar dezlipirea spatelui folosind o ventuza puternica. Astfel, sunt accesibile toate componentele… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani au aparut multe zvonuri despre OnePlus 6, in special despre design-ul telefonului, care ar putea avea un decupaj in partea de sus a display-ului. CEO-ul companiei, Carl Pei, a decis sa rupa tacerea si sa vorbeasca putin despre viitorul model OnePlus, fara a-i dezvalui numele oficial,…

- Huawei a lansat P20 si P20 Pro, noile sale smartphone-uri varf de gama. Potrivit DXoMark , Huawei P20 Pro are cea mai buna camera de pe piata in acest moment. Totusi, cele doua terminale vin cu „breton”, un element controversat preluat de producatorii de smartphone-uri cu Android de la iPhone X. Huawei…

- Toate privirile sunt indreptate astazi catre noul model Xiaomi Mi MIX 2S si catre noul Huawei P20, insa majoritatea utilizatorilor nu isi vor cumpara asemene modele premium. Intrucat modelul Xiaomi Mi 5X/Mi A1 de anul trecut s-a dovedit a fi un adevarat succes, fiind echipat cu hardware de calitate…

- Am tot primit informatii despre hardware-ul si capabilitatile noilor modele Huawei P20, insa pana acum nu am primit si fotografii foarte clare cu dispozitivele. Din fericire, Evan Blass nu dezamageste, acesta publicand pe contul lui de Twitter fotografii de presa la rezolutie inalta cu toate cele trei…

- Huawei P20 este in continuare la vreo trei saptamani distanta, insa scurgerile de informatii din ultimele cateva saptamani ne-au dezvaluit cam totul despre noul dispozitiv... mai putin pretul european. Dupa ce informatiile neoficiale aparute ieri din China ofereau preturi in yuan pentru familia P20…

- Dupa lansarea lui iPhone X ne asteptam cu siguranta sa vedem clone cu ecran decupat in partea de sus in special de la producatori chinezi mai mici, insa impactul noului design se pare ca a produs efecte chiar si in cadrul companiilor mai mari precum Huawei si ASUS. Desigur, companiile mai mici nu dezamagesc,…

- Acum ca stim destul de multe despre smartphone-urile care urmeaza sa apara la MWC 2018, toate privirile sunt indreptate catre urmatoarea serie de smartphone-uri de top de la Huawei, mult asteptata P20. Am tot primit informatii pe cai neoficiale despre design, hardware si capabilitatile dispozitivelor,…

- Divizia de smartphone-uri Sharp nu mai reprezinta ce era odata, fiind acum sub controlul Foxconn, care il foloseste pentru tot felul de experimente mai mult sau mai putin de succes. Cel mai nou dispozitiv care urmeaza sa se lanseze sub acest brand este modelul Android One S3, un dispozitiv echipat cu…