- Honor a dezvaluit un nou telefon midrange, pe numele sau Honor X6. E gandit pentru segmentul de sub 1500 de lei si vine cu o baterie mare si camera de 50 de megapixeli, plus un ecran cu rezolutie cam modesta, e drept. Designul sau combina vechiul si noul: noul vine de la camera in stil iPhone si muchiile…

- Sony nu a venit la IFA 2022 cu al sau telefon flagship de toamna, preferand sa il anunte in Japonia. E vorba despre un telefon compact aici, Sony Xperia 5 IV, care vine cu o baterie mai mare decat predecesorul si ecran mai luminos. Avem in continuare de-a face cu un telefon foarte compact, dar unul…

- Motorola a avut o luna august foarte ocupata, prezentand primul telefon cu camera de 200 de megapixeli, Moto X30 Pro, dar si un telefon pliabil nou, Moto RAZR 2022 . Ce a ratat lumea a fost celalalt telefon prezentat odata cu Moto X30 Pro, Moto S30 Pro. Ei bine acesta este probabil cel mai usor telefon…

- Motorola Moto G32 a sosit in Europa pe 28 iulie, aglomerand si mai mult segmentul midrange pentru Moto. Acolo existau deja Moto G42 si G52 , iar acum vine si G32 cu acelasi procesor si aceeasi camera tripla. Costa 210 euro. Telefonul are un corp din plastic si vine pe nuantele Mineral Gray, Satin Silver…

- Zenfone 9 este un smartphone compact, reproiectat, echipat cu platforma mobila Snapdragon 8+ Gen 1, cu camere foto imbunatațite, baterie de 4300 mAh și ecran AMOLED de 120Hz. Noua generație Zenfone 9 a fost reproiectata pentru un aspect mai elegant și o experiența premium, cu patru culori noi, o noua…

- Brandul Honor a intrat in Romania in vara acestui an cu telefoane ca Honor X7 si X8, dar si Magic 4 Pro si Magic 4 Lite . Honor X8 era prezent pe plan local in versiunea 4G, avand la interior puternicul procesor de 6 nm Qualcomm Snapdragon 680. Acum a debutat si o versiune 5G a sa. Honor X8 5G este…

- Honor a tinut un eveniment in China, unde a prezentat cateva produse noi, printre care si o tableta Honor Pad 8. E cunoscuta si ca Honor Tablet 8 in unele parti din Asia si aduce un ecran generos de 12 inch. Procesorul e un Qualcomm Snapdagragon 680, un CPU 4G vazut si pe Honor X8 sau Huawei Nova 9…

- Huawei a prezentat pe 23 iunie la Istanbul doua noi telefoane din seria Nova, Nova Y70 si Nova Y90. Ambele sunt modele de buget, primul mai degraba un entry level si al doilea unul midrange, cu ecran mare si muchii inguste. Avem detalii despre ele mai jos. Huawei Nova Y70 este un battery phone cu un…