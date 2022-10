Stiri pe aceeasi tema

- Honor a anuntat noi telefoane in China si pare a se aventura in zona telefoanelor de gaming. A lansat modelul entry level Play 6C, dar si telefonul axat pe performanta Honor X40 GT, cu procesor Qualcomm Snapdragon 888 la bord. Honor X40 GT are un ecran IPS LCD de 6.81 inch, cu rezolutie Full HD+ si…

- Huawei Consumer Business Group anunța astazi, 13 octombrie, lansarea internaționala a celui mai recent model de smartphone varf de gama — Huawei Mate 50 Pro, marcand cea de-a zecea aniversare de la lansarea seriei Mate.

- Huawei nova 10 Pro e al doilea smartphone din serie pe care-l testez, dupa nova 9 in 2021 și sunt cateva deosebiri de hardware și design care merita remarcate, ținand cont ca intre smartphone-uri este doar un an diferența.

- Huawei Consumer Business Group a lansat seria HUAWEI nova 10, creata special pentru utilizatorii care incearca permanent sa descopere cele mai bune gadget-uri. Seria HUAWEI nova 10 vine cu o gama completa de aplicații de top, printre care și multe locale, care acopera toate aspectele vieții de zi cu…

- Huawei tocmai a anunțat lansarea noii sale serii Mate 50, alcatuita din doua modele: Mate 50 și Mate 50 Pro, la care se adauga și o ediție speciala RS Porsche Design, ce vine cu o camera tele periscop macro. Toate cele trei telefoane vin cu procesoare Snapdragon 8+ Gen 1, insa fara conectivitate 5G,…

- In iulie, Xiaomi și-a lansat cel mai puternic smartphone , Xiaomi 12S Ultra , un dispozitv laudat de cei care au putut pune mana pe dispozitiv pentru performanța camerei sale. Reamitim ca Xiaomi 12S Ultra va fi disponibil doar pentru piața chineza, dar noi am reușit sa avem un hands on cu dispozitivul…

- In urma cu doar cateva zile Xiaomi a prezentat un nou telefon pliabil, pe numele sau Xiaomi MIX Fold 2. Avem de-a face cu un terminal care vine cu optica Leica, aidoma lui Xiaomi 12S Ultra si care aduce un design impresionant de subtire, dar si un modul de camera cu design inedit pe pliabile. In primul…

- Xiaomi 12S Ultra este unul dintre cele mai interesante telefoane lansate in aceasta vara, insa din nefericire vine și cu un mare dezavantaj: sau, ma rog, nu vine, mai degraba, pentru ca fix asta este problema. Telefonul va fi disponibil numai in China, și reprezinta primul rezultat major al colaborarii…