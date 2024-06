HUAWEI MatePad 11.5”S și aplicația GoPaint revoluționează experiențele creative din universul tabletelor Tableta HUAWEI MatePad 11.5'' cu noua generație de afișaj PaperMatte Display revoluționeaza noțiunea de creativitate cu ecranul sau mat. Daca ești pasionat de pictura, desen sau editare foto, aplicația dezvoltata de HUAWEI, GoPaint, iți pune la dispoziție opțiuni nelimitate de personalizare. Și ochii sunt de-acum mai bine protejați, senzațiile din timpul utilizarii tabletei fiind foarte asemanatoare cu cele ale folosirii hartiei. Inovațiile aduse de noua tableta HUAWEI MatePad 11.5''HUAWEI MatePad 11.5''S este de-acum disponibila și in Romania. Este o tableta accesibila și care ii va incanta pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HUAWEI MatePad 11.5'' cu noua generație de PaperMatte Display este o tableta care iți va atrage atenția, in cazul in care ți-ai propus sa devii mai creativ și productiv. Impreuna cu aplicația dezvoltata de HUAWEI, GoPaint, dispozitivul te poate ajuta sa desenezi, pictezi și editezi.

- HUAWEI MatePad 11.5'' cu noua generație de PaperMatte Display este o tableta care iți va atrage atenția, in cazul in care ți-ai propus sa devii mai creativ și productiv. Impreuna cu aplicația dezvoltata de...

- Studiul Vienna Insurance Group și Gallup International realizat in Romania și alte opt țari din Europa Centrala și de Est*, subliniaza nevoia acuta de informare și protecție financiara la nivelul intregii țari. Intr-un efort de a adresa riscurile la care suntem expuși și de a imbunatați pregatirea financiara…

- Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, a lansat o serie de acuzatii la adresa directorului adjunct al Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), Manuela Catrina, privind legaturile acesteia cu China, afirmand ca se cunoaste foarte bine ca aceasta sustine interesele…

- Piața romaneasca de video on demand (VOD) este din ce in ce mai diversificata, iar astazi asistam la un numar important de servicii, care mai de care, mai mari și cu conținut diversificat. Dar, se pare ca Imperiul Netflix se clatina, avand in vedere ca vorbim la acest moment despre aplicația care face…

- In 2017, spaniolii de la BBVA remarcau boom-ul aplicațiilor care ajutau utilizatorii sa iși administreze mai bine bugetul personal, oferind o imagine mult mai clara a veniturilor și, mai ales, a cheltuielilor din fiecare luna. Tot atunci, un studiu al BBVA sublinia faptul ca bancile tradiționale…

- Redmi, sub-brandul celor de la Xiaomi, a anunțat device-urile perfecte pentru orice fan Harry Potter. Este vorba de o versiune speciala a celui mai nou smartphone lansat de companie, Redmi Turbo 3, dar și de o varianta a tabletei Redmi Pad Pro. Ce este așa special la ele? In primul rand, faptul ca se…

- Academia Romana - Casa Oamenilor de Stiinta, Uniunea Artistilor Plastici din Romania in parteneriat cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Primaria Municipiului Bistrita, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita va invita la expozitia "Scoala…