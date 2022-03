Huawei lansează primul ceas profesional pentru pasionații de sport Huawei a anunțat lansarea primului sau ceas profesional de alergare, HUAWEI WATCH GT Runner. Noul smartwatch Huawei imbina tot ce e mai bun din seria GT și ofera noi funcții pentru a satisface nevoile alergatorilor, la toate nivelurile de antrenament. Prin inregistrarea datelor de mediu și sanatate, HUAWEI WATCH GT Runner poate formula un plan […] The post Huawei lanseaza primul ceas profesional pentru pasionații de sport appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul magazin Decathlon din județ se va deschide la Alba Mall: Un pas inainte pentru pasionații de sport Primul magazin Decathlon din județ se va deschide la Alba Mall: Un pas inainte pentru pasionații de sport Extinderea Alba Mall din municipiul Alba Iulia vine ca o gura de aer proaspat pentru cetațeni,…

- Sambata, la Shanghai, va fi dezvaluita prima masina care foloseste sistemul de operare Harmony OS, al celor de la Huawei, masina numita Aito M5. Huawei tine sa scoata in evidenta faptul ca nu are de gand sa intre in concurenta cu producatorii auto, ci sa colaboreze cu acestia. Si, intr-adevar, Aito…

- Toyota a lansat ediția limitata Yaris GR Sport GT7 Edition pentru piața din Spania. Modelul va fi produs in numai 100 de exemplare, iar clienții modelului vor primi cateva dotari mai neobișnuite in pachet. Mai exact, ei vor primi o consola PS5 și noul joc Gran Turismo 7, dezvoltat de Polyphony Digital.…

- PC Garage anunța Vinerea de Gaming , o campanie speciala care are loc in fiecare vineri. In cadrul acesteia iubitorii de gaming și de tehnologie vor putea sa gaseasca reduceri importante la produsele si brandurile lor preferate. Vinerea de Gaming by PC Garage, presupune aplicarea unor reduceri importante…

- Pasionații de gaming, cei care vor sa vada meciurile alaturi de prieteni nu doar acasa și, in general, toți cei ce consuma divertisment intr-o forma sau alta au la dispoziție un nou tool spectaculos, care ii va incanta. Este vorba despre „The Freestyle”, un videoproiector inovativ, unic, care se evidențiaza…

- Compania Blue Air va lansa din aceasta vara mai multe rute de zbor pentru destinații turistice. Cei interesați pot cumpara bilete la promoție, in perioada 14-16 ianuarie. „In ultimii doi ani,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O echipa Observator a filmat in Sri Lanka povestile viitorilor angajati din Romania. Seria „Straini in visul romanesc. Pe urmele muncitorilor de la capatul lumii” poate fi vazuta astazi, 10 ianuarie 2022, de la 19.00, la Antena 1.

- Sambata, 8 ianuarie, de la ora 16:00, Antena Stars lanseaza „La Famiglia”, cu Amalia Bellantoni, un reality show bazat pe dinamica unei familii mixte, compuse dintr-o romanca plina de energie, un sicilian temperamental si cei doi copii ai lor. Cel mai nou proiect al statiei isi propune sa urmareasca…