Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul din Shenzhen va organiza un eveniment pe 2 iunie pentru a prezenta noul sau sistem de operare, Harmony OS, iar la acel eveniment ne putem aștepta sa vedem și mai multe device-uri noi care sa ruleze pe acest sistem. Printre acestea se va numara și un nou smartwatch Huawei, care va purta…

- ​Huawei va lansa pe 2 iunie propriul sistem de operare HarmonyOS pe smartphone-uri, mișcarea venind ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA în 2019, ceea ce a dus cota globala a Huawei la 4%, de la peste 10%, scrie publicația Global Times. Nu se știe înca daca vor fi lansate și modele noi…

- China a reusit sambata sa puna cu succes pe suprafata planetei Marte micul sau robot teleghidat Zhurong, ceea ce constituie o premiera. Numele Zhurong a fost ales dupa un sondaj online si se refera la zeul focului in mitologia chineza. Un simbolism justificat de numele in chineza al lui Marte “huoxing”,…

- Londra dorește in continuare ca Regatul Unit sa joace un rol global in afacerile externe și asta include și capacitatea de incepe demonstrații de forța in regiunea indo-pacifica. Royal Navy a anunțat saptamana aceasta ca cea mai mare flotila navala de dupa razboiul din Malvine (Falkland) din 1982 va…

- Incepand de astazi, utilizatorii de carduri Mastercard și Maestro emise de BRD, care dețin dispozitive cu sistem de operare Android, au posibilitatea de a-și inrola instrumentele de plata in Google Pay prin aplicația de mobile banking YOU BRD, anunța banca. Inrolarea se poate face și din setarile…

- In cursa electrificarii in care s-au inscris cei mai mulți dintre producatorii auto, software-ul este vazut drept unul dintre cele mai importante avantaje competitive pe piața vehiculelor cu emisii zero. In acest context, Mercedes planuiește sa creeze in apropiere de sediul sau din Stuttgart un centru…

- Magazinele cu articole pentru gradinarit din Marea Britanie se confrunta cu o penurie de pitici de gradina, ca urmare a cererii puternice generate de carantina dar si a problemelor de aprovizionare aparute ca urmare a recentei blocari a Canalului Suez. Potrivit BBC, Aceasta este o problema importanta…

- Grupul chinez Huawei intentioneaza sa produca vehicule electrice sub propriul brand si ar putea lansa unele modele anul acesta, relateaza Reuters, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2019, compania a devenit o victima a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, dupa ce Casa Alba…