Huawei îşi lansează sâmbătă prima maşina Sambata, la Shanghai, va fi dezvaluita prima masina care foloseste sistemul de operare Harmony OS, al celor de la Huawei, masina numita Aito M5. Huawei tine sa scoata in evidenta faptul ca nu are de gand sa intre in concurenta cu producatorii auto, ci sa colaboreze cu acestia. Si, intr-adevar, Aito M5 este dezvoltata de Seres, o subsidiara cu sediu in Silicon Valley a companiei chineze Sokon. Aceasta este un hibrid, care, alaturi de bateria de 40 kWh, foloseste si un motor de 1,5 litri pe benzina, care functioneaza doar pentru a crestere autonomia. Sistemul de infotainment bazat pe Harmony OS… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

