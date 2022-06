Huawei încurajează creativitatea în cadrul evenimentului Talking Tom & Friends Huawei Consumer Business Group gazduiește la Huawei Experience Store, in Baneasa Shopping City, pe data de 11 iunie, un eveniment special creat pentru incurajarea creativitații, cu accent pe brand-ul de divertisment, orientat spre familie, numit Talking Tom & Friends. Activitațile, adresate familiilor, incurajeaza artiștii in devenire, indferent de varsta, sa foloseasca tabletele Huawei disponibile in magazin pentru a realiza creații impresionante. In cadrul evenimentului vor exista o mulțime de oportunitați in materie de jocuri pe smartphone-urile Huawei și numeroase premii. Vizitatorii iși vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

