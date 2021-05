Huawei a anunțat ca va comercializa, alaturi de compania auto chineza SERES, un vehicul electric, noul SERES SF5, ce va fi disponibil in magazinele Huawei din toata China. Este pentru prima data cand Huawei include un partener de vehicule in ecosistemul sau „1 + 8 + N“. Ca raspuns la temerile consumatorilor legate de reincarcarea și autonomia vehiculelor electrice, Huawei și SERES au creat un nou sistem de extensie a autonomiei. Noul SERES SF5, echipat cu HUAWEI DriveONE Three-in-One Electric Drive, ofera o autonomie de 180 km in modul electric pur pentru a satisface nevoile navetiștilor zilnici…