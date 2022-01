Huawei, în cădere liberă pe piaţa smartphone-urilor! Apple domină şi China + e incredibil cine completează topul Existau specialisti care sustineau ca Apple si Samsung sunt in spatele restrictiilor fata de Huawei. Pentru ca gigantul chinez le-ar putea lua fata iar asa ceva nu s-ar tolera. Dar culmea este ca in China, la Huawei acasa, Apple este pe primul loc. In ultimul trimestru din 2021, Apple avea o cota de piata de […] The post Huawei, in cadere libera pe piata smartphone-urilor! Apple domina si China + e incredibil cine completeaza topul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cota de piața a Apple în China a atins un nou record în al patrulea trimestru al lui 2021, producatorul de iPhone reușind sa-și recupereze poziția de lider al pieței în aceasta pentru prima data în ultmii 6 ani în timp ce vânzarile rivalei Huawei s-au prabușit din…

- Noul smartphone pliabil de la Oppo este similar ca design cu Samsung’s Galaxy Z Fold, cu un ecran de 7,1 inch cu 120Hz rata de improspatare cand este deschis si unul mai mic, de 5,49 inch, cand este inchis. Sistemul foto este compus din trei camere. Camera principala are 50MP si este secondata de o…

- Cele trei branduri de telefoane se afla in topul alegerilor oamenilor și nu e de mirare de ce. Noile modele au tehnologii la care in trecut visam și in fiecare an ne surprind cu ceva nou. Aceste telefoane sunt investiții financiare majore și cu toții ne-am gasit in situația de a jura ca vom avea grija…

- La 21,2%, Samsung este liderul pietei de smartphone-uri, urmat de Apple. Insa, conform estimarii facute de TrendForce, cele doua companii vor avea evolutii opuse in ultimul trimestru al anului si ar putea face schimb de locuri. Pe de o parte, se estimeaza ca Samsung ar putea pierde cota de piata si…

- Este oficial; Samsung nu va lansa un nou dispozitiv din seria Galaxy Note in 2021. Asta potrivit Dr. TM Roh, președintele și șeful departamentului de comunicații mobile al Samsung. Intr-adevar, este posibil ca acest lucru sa nu fi fost o surpriza pentru unii, deoarece au existat speculații despre aceste…

- Coreenii de la Samsung au anuntat mai multe solutii pentru masini, in frunte cu un modem 5G, care promite viteze de download de pana la 5,1Gbps, conform news.ro Pentru ca masinile calca pe urmele smartphone-urilor in materie de conectivitate, folosirea unor modemuri 5G pentru transferul de…

- Compania americana, Qualcomm, promite procesoare de desktop cel putin la fel de bune precum cele dezvoltate recent de Apple si anunta un parteneriat cu BMW, conform news.ro. Qualcomm anunta planuri de extindere dincolo de piata de smartphone-uri, planuri care includ, printre altele, procesoare…

- Piața mondiala a smartphone-urilor a scazut trimestrul trecut cu 6,7%, spre 331 milioane de unitați și, deși era așteptat un ușor declin, scaderea a fost mai mare din cauza crizei de componente și din cauza restricțiilor care au afectat producția în Asia. Daca în trimestrul al treilea din…