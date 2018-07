Huawei îmbunătăţeşte performanţa pe P20, Mate 10 şi multe alte telefoane cu un update software (Telefoane mobile) Huawei a introdus functia GPU Turbo odata cu noua sa serie de dispozitive Honor pentru gaming cu modelele Play si 9i. Aceasta promite performanta imbunatatita in jocuri cu 60% si un consum de energie cu 30% mai mic, lucru promitator avand in vedere faptul ca cipurile grafice din dispozitivele companiei au tras in jos performanta in comparatie cu alte dispozitive de pe piata. Se pare ca functia GPU Turbo vine si pe alte modele ale companiei, inclusiv pe varfurile de gama din seriile P20 si Mate 10. Compania a prezentat planul de lansare pentru actualizarea software care va fi aplicata multor modele… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

