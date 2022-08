Huawei FreeBuds SE este o nouă pereche de căşti wireless, care costă doar 50 euro Huawei a lansat la mijloc de luna august castile true wireless FreeBuds SE, care sunt promovate ca ideale pentru perioada Back to School. Practic e o versiune Lite de FreeBuds 4 sau FreeBuds Pro, daca suntem generosi cu definitia sa. Aceste casti wireless sunt gandite ca un accesoriu ce poate fi purtat oriunde si oricand, inclusiv in vacanta sau la scoala. Designul acestui produs este ergonomic si purtatorul nu va simti ca le pierde sau ii cad din urechi. Vin cu un toc compact si elegant, care incape in podul palmei. Suprafata sa lucioasa ii confera un aer elegant, iar Huawei afirma ca designul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

