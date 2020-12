Huawei este primul furnizor de 5G și LTE care a trecut de testul SCAS 3GPP 5G RAN gNodeB și LTE eNodeB de la Huawei au trecut testarea specificațiilor de asigurare a securitații (SCAS) 3GPP. Testarea a fost realizata de DEKRA, primul laborator de teste de securitate din Europa acreditat pentru testarea SCAS. Raportul a fost publicat pe site-ul GSMA . Dupa ce a trecut auditul Schema de asigurare a securitații echipamentelor de rețea (NESAS) al GSMA și testarea SCAS a 3GPP, Huawei devine primul furnizor 5G și LTE care a trecut oficial și evaluarea NESAS a GSMA. NESAS ofera standardele potrivite pentru industria comunicațiilor, este autorizat, personalizat, eficient,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

