Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au considerat marti ca termenii potrivit carora o echipa de experti condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa investigheze originile noului coronavirus nu au fost negociati in mod transparent sau in conformitate cu mandatul agreat de statele membre, informeaza Reuters.Administratia…

- Statele Unite au avertizat marti cu privire la „amenintarile la adresa securitatii” pe care le reprezinta China, in cadrul unei vizite in India a secretarilor de Stat Mike Pompeo si Apararii Mark Esper, relateaza AFP.

- Legaturile lui Biden cu Romania, anchetate de Senatul american. Se scormonește peste tot, in toate hartiile, laptopurile sau telefoanele familiei Biden sau a celor care au avut de-a face cu acest clan. Autoritațile americane incearca sa descopere daca, intr-adevar, acuzațiile de corupție care planeaza…

- Washingtonul a impus companiilor americane sa obțina o autorizație pentru a-și vinde tehnologiile gigantului chinez de semiconductori Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic), un nou episod din razboiul pentru dominația tehnologica dintre China și Statele Unite, a informat sâmbata…

- In caricatura care insoteste un articol aparut in Wall Street Journal, sub semnatura lui Andrew Michta, decanul College of International and Security Studies de la George C. Marshall European Center for Security Studies din Garmisch-Partenkirchen, apare un urias urs Panda, simbolizand regimul de la…

- Filiala din Canada a gigantului telecom chinez Huawei are un dosar cu “lideri importanți de opinie” - politicieni, profesori sau oameni de afaceri, despre care crede ca ar putea ajuta compania in doua misiuni: blocarea extradarii in SUA a lui Meng Wanzhou, directoarea financiara a firmei, și asigurarea…

- Statele Unite au revocat vizele a peste 2.000 de cetateni chinezi, pana pe 8 septembrie, a declarat un purtator de cuvan al Departamentului de Stat, in cadrul masurilor administratiei Trump de a bloca intrarea in tara a studentilor si a cercetatorilor din China care ar avea legaturi cu armata chineza,…

- Razboaiele serviciilor de informații pe tema cercetarilor legate de vaccinul impotriva noului coronavirus s-au intensificat. China și Rusia și-au intensificat eforturile pentru a fura informații din institutele de cercetare și din cadrul unor companii americane, noteaza The New York Times.Hackerii spionajului…