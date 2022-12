Stiri pe aceeasi tema

- Lista taxelor care cresc de la anul viitor, din 2023, apare in Monitorul oficial. Printre acestea apare si taxa pe soare, desi ministrul Energiei, Virgil Popescu, ne asigura recent ca ea nu va fi aplicata.Totusi, taxa apare in Monitorul oficial, astfel ca a intrat deja in vigoare, si nu este singura…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava va ajunge, cel mai probabil, in situația de a negocia direct prețul de furnizare a energiei electrice in anul urmator, dupa ce la ultimele doua licitații organizate nu s-a prezentat nimeni, iar la cea aflata acum in desfașurare ...

- Producatorii OPEC si non-OPEC, un grup de 23 de tari producatoare de petrol cunoscut sub numele de OPEC+, au decis sa ramana la politica lor existenta de reducere a productiei de petrol cu ​​2 milioane de barili pe zi, sau cu aproximativ 2% din cererea mondiala, din noiembrie 2022 si pana la sfarsitul…

- Atacantul Fahad Al-Muwallad a fost scos din selectionata saudita, duminica, in semn de "precautie”. Atacantul in varsta de 28 de ani a incalcat reglementarile antidoping in martie trecut. El ar fi urmat sa joace la Cupa Mondiala, conform lequipe.fr, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Este principala masura a giganticului plan de ajutor 200 de miliarde de euro al Germaniei: scutul tarifar asupra prețurilor la energie, anunțat de cancelarul Olaf Scholz pentru a atenua impactul inflației, va intra in vigoare la inceputul anului 2023, potrivit foii de parcurs prezentate, miercuri, de…

- Front comun pentru gaze mai ieftine. Uniunea Europeana promite ca nu vom mai plati o avere pe energie. Liderii tarilor membre au decis la Bruxelles mai multe masuri pentru a evita o noua explozie a preturilor: se va interveni pe burse si tarile se vor putea asocia ca sa cumpere gaz mai ieftin. Emmanuel…

- Daca Europa ar inceta sa mai primeasca gaz rusesc anul viitor, criza energetica ar deveni și mai grava decat este in acest an, a declarat ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi. „Pentru ca depozitele sunt pline acum, iarna va fi bine. Cu toate acestea, refacerea rezervelor anul viitor va fi o…

- Investitiile in dezvoltarea retelei de gaze in mediul rural ar fi „cea mai mare greseala strategica sau una dintre cele mai mari greseli strategice pe care o poate face Romania”, pentru ca ar adanci dependenta de importuri, iar oamenii nu-si pot permite schimbarea tuturor echipamentelor din casa, a…