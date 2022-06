Huawei a anunțat in cadrul EU Green Week 2022 ca a contribuit la ediția din acest an a strategiei de creștere durabila și sustenabila a UE pentru o Europa eficienta din punct de vedere a resurselor și neutra din punct de vedere climatic, pana in 2050. La 30 mai, impreuna cu Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), Huawei a organizat un eveniment la Bruxelles, axat pe modalitațile de extindere a tranziției duble a UE pentru a pune digitalul in centrul transformarii ecologice și, in cele din urma, a intalni obiectivele ambițioase ale Pactului Verde in timpul Deceniului Digital al UE. Sesiunea…