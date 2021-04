Huawei Consumer Business Group a vândut un milion de smatphone-uri anul trecut în România Huawei Consumer Business Group a inregistrat rezultate pozitive de business, la nivel local, pentru anul 2020, in creștere cu 12% fața de anul precedent. Acest rezultat este vizibil atat in segmentul smartphone, cu peste 1 milion de smartphone-uri vandute in 2020, cat și in categoriile non-smartphone, dar și in ceea ce privește evoluția ecosistemului Huawei Mobile Services. La nivel local, Huawei Consumer BG a atins cota de piața de 29.3% in termeni de unitați de smartphone vandute in luna mai, cu peste 1 milion de produse vandute in 2020 din aceasta categorie. In ceea ce privește categoriile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Consumer Business Group a inregistrat rezultate pozitive de business, la nivel local, pentru anul 2020, in creștere cu 12% fața de anul precedent. Acest rezultat este vizibil atat in segmentul smartphone, cu peste 1 milion de smartphone-uri vandute in 2020, cat și in categoriile non-smartphone,…

- Huawei Consumer Business Group a inregistrat in Romania o creștere de 12% fața de anul precedent. Compania inregistreaza peste 1 milion de smartphone-uri vandute in 2020, anunța un comunicat. La nivel local, Huawei Consumer BG a atins cota de piața de 29,3% in termeni de unitați de smartphone…

- Huawei a anunțat ca a vândut anul trecut peste un milion de smartphone-uri în țara, iar anul acesta se va concentra pe produse precum caști wireless, tablete, ceasuri smart și laptop-uri. Reamintim ca Huawei a fost grav afectata la vânzarile de smartphone-uri pe plan mondial din cauza…

- Nu este un secret faptul ca Xiaomi a avut an bun in 2020, dar acum este clar cat de rapid a crescut compania. Xiaomi a raportat rezultate extraordinare pentru 2020, ajutata de vanzarile puternice de telefoane – și probabil caderea rivalului sau Huawei. Citeste si: Canalys: Samsung ramane liderul pieței…

- Se zvonește ca noile smartphone-uri Huawei ar putea fi primele modele ale companiei care se lanseza fara Android, iar acest lucru ar putea amana lansarea oficiala a noilor modele din gama P50. Un nou raport, care citeaza o publicație chineza, susține ca lansarea a fost amanata din motive legate de Harmony…

- Vanzarile de automobile electrice și hibride in Uniunea Europeana s-au triplat anul trecut, depașind pragul de un milion de unitați și fiind responsabile pentru mai mult de 10% din numarul total de vehicule vandute, arata datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Creșterea…

- Compania sud-coreeana a avut in vedere intotdeauna sa marcheze fiecare nevoie a fanilor Samsung, astfel ca a lansat cel mai ieftin smartphone 5G din familia Samsung. Este vorba despre Samsung Galaxy A32 5G, care va fi disponibil in Europa incepand cu 12 februarie, iar prețul acestuia va incepe de la…

- Compania sud-coreeana a avut in vedere intotdeauna sa marcheze fiecare nevoie a fanilor Samsung, astfel ca a lansat cel mai ieftin smartphone 5G din familia Samsung. Este vorba despre Samsung Galaxy A32 5G, care va fi disponibil in Europa incepand cu 12 februarie, iar prețul acestuia va incepe de la…