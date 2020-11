Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani din trei nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului in care traiesc in prezent, arata un sondaj de specialitate, publicat miercuri. Conform analizei Crosspoint Real Estate, citata de Agerpres, daca anul trecut…

- București, 3 noiembrie 2020 – Huawei Consumer Business Group anunța lansarea evenimentului Huawei Developer Webinar - Grow in China, Win with AppGallery, care va fi difuzat printr-un livestreaming online luni, 9 noiembrie, incepand cu ora 14:00. Prin intermediul acestuia, compania iși dorește sa ofere…

- Huawei a anunțat actualizarile aduse la nivelul ecosistemului Huawei Mobile Services (HMS), in cadrul evenimentului Huawei Developer Conference 2020 (Together). Noile capabilitați puse la dispoziția dezvoltatorilor globali le ofera acestora sprijinul necesar pentru a aduce inovația in viața consumatorilor.…

- Afacerile Huawei in Romania au atins o cota de piata de 30%, in primul semestru al anului, in timp ce numarul aplicatiilor romanesti din cadrul AppGallery a crescut de la zero la 700, conform datelor publicate, vineri, de catre oficialii Huawei Consumer Business Group.Potrivit sursei citate,…

- Dezvoltatorii de spatii de birouri se adapteaza noilor realitati, in contextul pandemiei, si implementeaza in cadrul cladirilor solutii care permit integrarea muncii de acasa in activitatea companiilor.

- Compania chineza de stat Sinopharm a anuntat ca vaccinul sau anti-COVID-19 ar putea fi inregistrat si intra pe piata in luna decembrie, dupa finalizarea ultimei faze a studiilor clinice care se va baza pe voluntari din Emiratele Arabe Unite.