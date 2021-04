Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a afirmat, luni, ca sanctiunile Statelor Unite impotriva sa sunt, partial, motivul deficitului de cipuri la nivel mondial, deficit care a fost si tema unei conferinte de la Casa Alba, transmite CNBC potrivit news.ro. Eric Xu, presedintele prin rotatie al Huawei, a spus ca sanctiunile…

- Taiwanul si Statele Unite au semnat primul lor acord sub administratia Biden pentru a infiinta un Grup de Lucru pentru Garda de Coasta de coordonare politica, in momentul in care actiunile maritime ale Chinei provoaca ingrijorare regionala tot mai mare, relateaza vineri Reuters. Noul guvern…

- Statele Unite vor riposta la "agresiunile" comise de China, a avertizat marti, in cursul vizitei in Japonia, secretarul de Stat american, Antony Blinken, pledand pentru contracararea provocarilor generate de Beijing si de Phenian, insa Coreea de Nord a amenintat noua Administratie de la Washington,…

- Aceasta prima convorbire intervine in contextul in care Washingtonul si Beijingul se afla in dezacord in domeniul comertului, asupra situatiei din Hong Kong si Taiwan si cu privirela incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang. Xi Jinping a indemnat ca cele doua tari sa coopereze in gestionarea…

- Dupa mai bine de un an in care nu a declarat nimic pe marginea unui subiect extrem de sensibil pentru Huawei, CEO-ul companiei din China, Ren Zhengfei, a vorbit cu presa din țara asiatica despre viitorului diviziei consumer a producatorului și despre ameliorarea relațiilor comerciale cu SUA, care au…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie in 20 ianuarie, iar…

- Cotația acțiunilor Xiaomi cadea vineri cu 11% la deschiderea Bursei din Hong Kong, dupa ce producatorul chinez de telefoane mobile a fost înscris de Statele Unite pe o lista neagra a companiilor supuse sancțiunilor americane din cauza legaturilor cu armata Chinei, potrivit AFP.Aceasta…