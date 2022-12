Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 decembrie, ultimul eveniment care sarbatorește cea de-a 35-a aniversare a programului Erasmus + are loc la Bruxelles. De la crearea sa in 1987, Erasmus + a oferit oportunitați de studiu, de formare, de munca și de voluntariat in strainatate pentru aproape 13 milioane de persoane. In anii…

- Romania va bloca intenția Austriei de a caștiga in decembrie 2023 șefia Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), o instituție-cheie in care posturile de conducere sunt ocupate prin consensul statelor membre, potrivit surselor G4Media. Un indiciu legat de intenția Romaniei a fost…

Gigantul tehnologic chinez se retrage de la Bruxelles, Paris și Londra și se indreapta spre piața sa interna.

- Comisia Europeana a indemnat joi țarile blocului comunitar sa reduca riscurile asociate cu echipamentele de telecomunicații chinezești in rețelele 5G, menționand in special Germania ca fiind o țara care trebuie sa puna in aplicare orientarile comune privind securitatea 5G. „Indemnam statele membre care…

- Agenția europeana a medicamentului (EMA) subliniaza ca este posibil ca, in curand, sa apara un nou val de Covid-19, provocat de BQ1, varianta a Omicron, mai rezistenta la vaccinuri, transmite Euronews. In cadrul unei conferințe de presa, Marco Cavaleri, responsabil cu strategia vaccinurilor in cadrul…

- Sorin Ionița, expert la think tank-ul Expert Forum, a scris marți pe Facebook ca Raed Arafat a susținut o prezentare la o conferința europeana pe tema dezinformarii la Bruxelles, iar țintele sale au fost Antena 3 și Romania TV. ”Chiar acum la Bruxelles, Raed Arafat e keynote speaker in marea conferința…

- Un nou val de COVID-19 pare sa se pregateasca in Europa odata cu sosirea vremii mai reci. Experții in sanatate publica avertizeaza ca ritmul lent al vaccinarii și confuzia cu privire la tipurile de vaccin disponibile vor limita probabil absorbția rapelului. Subvariantele Omicron BA.4/5 care au dominat…

- Olanda a ocupat cea mai inalta poziție europeana in Raportul privind competitivitatea globala 2019 publicat de Forumul Economic Mondial, ultimul studiu de fond realizat cu privire la calitatea drumurilor, inainte de a fi afectata de pandemia Covid-19. Aproximativ 12 987 de directori de afaceri din 139…