Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza, din punct de vedere al securitatii cibernetice, pe o scara de la 1 la 5, la nivelul 3,8, potrivit lui Eugen Florian Popescu, autorul cartii "Dinamica securitatii cibernetice", singura lucrare de acest gen din Romania. Absolvent de Telecomunicatii si de Psihologie,…

- Centrul Cyber al Uniunii Europene, care va funcționa la București, va derula investiții de 4,5 miliarde de euro in urmatorii ani, iar marile companii de tehnologie vor fi atrase sa iși deschida birouri in Romania. In prima parte a lunii decembrie a anului trecut, ministerul Afacerilor Externe…

- Un memorandum privind aspecte organizatorice pentru operationalizarea Centrului de competente industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica al UE - Centrul Cyber, prima structura a Uniunii Europene care va avea sediul in Romania, se afla pe agenda sedintei de Guvern care…

- Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns vineri la un acord asupra Regulamentului care prevede infiintarea Centrului de competente in domeniul securitatii cibernetice, care va fi gazduit de Romania, informeaza pe site-ul sau legislativul comunitar. Noul Centru de competente in domeniul…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a salutat gazduirea de catre Romania a primei structuri a Uniunii Europene - Centrul Cyber, subliniind ca acest fapt reprezinta un semnal puternic de incredere si de recunoastere a contributiei tarii noastre la dezvoltarea securitatii cibernetice in Europa si in…

- Romania va gazdui, la Bucuresti, Centrul european de competente industriale, tehnologice si de cercetare in domeniul securitatii cibernetice - Centrul Cyber, fiind prima structura a UE care va avea sediul in tara noastra, a anuntat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. "Ministerul Afacerilor…

- Bogdan Aurescu (sursa foto: Facebook) Romania va gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene, a anunțat joi dimineața, pe Twitter, ministrul de Externe Bogdan Aurescu. „Succes excepțional pentru Romania: dupa demersuri diplomatice intense, inclusiv la nivel inalt, București va gazdui Centrul Cyber al UE…

- Președintele Romaniei s-a aratat extrem de optimist luni in vederea campaniei de vaccinare a populației, spunand ca la nivel european ar putea fi folosite in paralel chiar și patru tipuri de vaccin. O imunizare in masa nu ar fi insa posibila mai devreme de primavara. In condițiile in care se vehiculeaza…