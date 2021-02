Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului MWC Shanghai 2021, Huawei a lansat solutia OptiX SuperSite pentru operatori globali, o soluție pentru o infrastructura de internet in banda larga. Richard Jin, presedintele Huawei’s Transmission & Access Product Line a declarat: „OptiX SuperSite este modalitatea prin care utilizatorii…

- Operatorii de spații de birouri flexibile pareau ca vor fi mai puțin afectați de anul de pandemie, care a trimis s serie de angajați sa lucreze de acasa, dar, in final, cererea de spații office a scaut cu circa 90% anul trecut, condorm lanțului de spații coworking Commons și abia acum a inceput sa se…

- Un medicament utilizat pentru diabet poate ajuta persoanele obeze, prin reglarea senzatiei de foame, sa piarda peste 20% din greutate fara interventie chirurgicala, ceea ce reprezinta o "descoperire majora", potrivit unui studiu international publicat joi, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Studiul,…

- Liderii coalitiei de guvernare au purtat discutii, luni, pe tema formei de buget pentru 2021. Surse politice sustin ca demnitarii aflati la guvernare nu gasesc o solutie pentru a se incadra intr-un deficit de 7%, pentru moment, mai ales ca sunt puse tot mai multe presiuni pentru cresteri modice de salarii,…

- Liderii coalitiei de guvernare si Florin Citu au purtat discutii luni pe tema formei de buget pentru 2021. Surse politice sustin ca demnitarii aflati la guvernare nu gasesc o solutie pentru a se incadra intr-un deficit de 7%, pentru moment, mai ales ca sunt puse tot mai multe presiuni pentru cresteri…

- Companiile se așteapta la o creștere a cifrei de afaceri in 2021 Digitalizarea instituțiilor statului se va intensifica pe parcursul acestui an Nu vom asista la majorari ale taxelor, dar numarul raportarilor financiare crește Reducerea la plata impozitului pe profit, cea mai utilizata facilitate fiscala…

- Liderii coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR au batut in cuie formula de Guvern și aproape toate numele de miniștri, dar acum s-a trecut in eșalonul doi, iar aici discuțiile sunt incinse. Citește și: Numele miniștrilor vehiculați in PNL, USR PLUS și UDMR - Schița Guvernului Florin Cițu, dupa negocierile…

- Liderii UE au ajuns la un acord privind un obiectiv mult mai ambitios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, a anuntat vineri intr-o postare pe Twitter presedintele Consiliul European, Charles Michel, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. "Europa este lider in lupta contra schimbarilor…