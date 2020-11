Stiri pe aceeasi tema

- Huawei anunța disponibilitatea oficiala a jocului Dystopia: Contest of Heroes, in magazinul propriu de aplicații. Beetroot Lab , studioul independent de dezvoltare de jocuri, aflat in continua creștere, iși lanseaza noul joc post-apocaliptic in exclusivitate in HUAWEI AppGallery și le ofera utilizatorilor…

- Guvernul a propus candidatura lui Eugeniu Revenco pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova in Franța.Eugeniu Revenco este in prezent secretar general la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, iar anterior a deținut funcția de Ambasador in Letonia.

- Huawei și-a subliniat angajamentul de a oferi dezvoltatorilor internaționali de aplicații sprijinul pentru acces la piața Chineza, care a devenit una dintre cele mai importante la nivel global. In cadrul Huawei Developer Webinar – Grow in China, Win with AppGallery dezvoltatorii aceștia au avut ocazia…

- Platforma va fi prezentata in cadrul webinarului pentru dezvoltatori, dupa listarea acesteia pe AppGallery București, 6 noiembrie 2020 - Huawei , lider in tehnologie la nivel mondial, anunța ca iși indreapta atenția asupra aplicației Mondly, listata recent in AppGallery, pentru a demonstra oportunitațile…

- Italianul Michele Uva a anuntat ca a demisionat din functia de vicepresedinte al UEFA, el dorind sa ia in calcul “alte oportunitati”, relateaza Football Italia.“Am demisionat din functia de vicepresedinte si din cea de membru al Co mitetului Executiv.Citește și: DNA catre aparatorii lui Piedone…

- Candidata democrata la functia de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a denuntat modul in care administratia Trump a gestionat pandemia noului coronavirus drept "cel mai mare esec" din istoria americana in deschiderea dezbaterii televizate impotriva vice-presedintelui republican Mike Pence, informeaza…

- Huawei a anunțat actualizarile aduse la nivelul ecosistemului Huawei Mobile Services (HMS), in cadrul evenimentului Huawei Developer Conference 2020 (Together). Noile capabilitați puse la dispoziția dezvoltatorilor globali le ofera acestora sprijinul necesar pentru a aduce inovația in viața consumatorilor.…