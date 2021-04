Huawei a înregistrat, în primul trimestru, venituri în creștere cu 16,5% comparativ cu anul trecut Huawei a anuntat rezultatele obtinute in primul trimestru din 2021, acestea fiind conform estimarilor. In primul trimestru, Huawei a obtinut un venit de 152,2 miliarde CNY, o scadere de 16,5% fata de anul trecut. Compania a inregistrat o crestere constanta, in timp ce veniturile generate de produsele pentru consumatori au scazut, in mare parte ca urmare a vanzarii brandului de dispozitive inteligente Honor in noiembrie 2020. Marja de profit net a Huawei a urcat cu 3,8 procente pana la 11,1% fata de anul trecut – crestere datorata eforturilor constante ale companiei de a imbunatati calitatea operatiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

