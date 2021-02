Huawei: 2021 este anul potrivit pentru a debloca potențialul comerțului digital Huawei a publicat un White Paper despre inovațiile in comerțul digital, explorand oportunitațile economice oferite de tehnologie in vremea pandemiei. Materialul analizeaza, de asemenea, importanța reducerii decalajului digital pentru a distribui mai bine beneficiul globalizat, potențialul impuls pe care comerțul digital il poate aduce economiei mondiale și rolul Huawei in accelerarea erei digitale prin colaborare și tehnologie. In era comerțului digital, datele vor avea o importanța din ce in ce mai mare in fluxurile internaționale de bunuri, servicii, tehnologie, capital și aptitudini. Platformele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

