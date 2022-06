HTC lansează telefonul Desire 22 Pro, axat pe Metaverse, NFT, criptomonede HTC a revenit pe piata smartphone, dar nu cu un flagship cum ne asteptam, ci cu un telefon midrange axat pe consumul de continut in Metaverse . E mai precis vorba despre Viverse, versiunea proprie HTC de univers virtual. Ce dotari ofera telefonul aflati mai jos, alaturi de punctele sale speciale. Telefonul este HTC Desire 22 Pro. Desire 22 Pro este succesorul lui Desire 21 Pro si e promovat drept „un companion perfect” pentru noul headset Vive Flow. Iti ofera acces la Metaverse, dar trebuie spus ca orice smartphone Android e compatibil cu aceasta casca. O alta functie inedita este un portofel… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

