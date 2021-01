Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu rezultatele investigației publicate de Consiliul Concurenței privind piața de achiziții de material lemnos din perioada 2011-2016, compania HS Timber Productions face urmatoarele precizari: HS Timber Productions SRL a convenit o soluționare amiabila a anchetei inițiate de Consiliul Concurenței.…

- Compania doneaza peste 1.000 de tablete copiilor din medii defavorizate din zonele in care activeaza, impreuna cu abonament la Internet activat Sprijinirea procesului educațional este esențiala pentru combaterea pe termen lung a efectelor generate de criza COVID 32 de școli din 13 județe sunt partenere…

- In prima parte a unui interviu acordat Libertatea, fostul jurnalist Emil Hurezeanu, in prezent ambasador in Germania, vorbește despre provocarile organizarii alegerilor in diaspora și despre nemulțumirile romanilor de peste hotare, care sunt reprezentați de doar șase parlamentari. In plus, Hurezeanu…

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum Germania mai au termen pana vineri, 4 decembrie, pentru a se inregistra in vederea rambursarii unei parti din banii platiti in perioada 2017-2020. Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri estimeaza ca firmele romanesti ar putea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat, in sedinta comitetului de reglementare din 25 noiembrie, planul de investitii al Transgaz pentru perioada 2020-2029, care prevede proiecte cu o valoare totala de 4,2 miliarde de euro, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei.…

- Recuperarea taxelor este posibila dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, in 28 octombrie 2020, ca modalitatea de calcul a taxelor de drum pentru camioane in Germania incalca legislatia europeana, iar statul german a incasat suplimentar si nelegal de la transportatorii rutieri…

- HS Timber Group inregistreaza cel mai mare numar de angajați de pana acum in fabricile din Romania Prioritațile anilor 2020 și 2021: menținerea activitații economice și pastrarea locurilor de munca Angajator stabil, partener de incredere pentru colaboratori și pentru comunitațile locale HS Timber Group…

- Cultele religioase cer ca bisericile sa ramana deschise de Craciun. Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, la o intalnire de lucru organizata de Secretariatul de Stat cu privire la masurile pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, ca in perioada anotimpului rece, cand se sarbatoreste si Nasterea…