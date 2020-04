HS Timber Group, măsuri suplimentare pentru protecţia angajaţilor după un deces de Covid-19 la fabrica din Rădăuţi Conducerea companiei transmite pe aceasta cale sincere condoleanțe familiei greu incercate și ii asiguram de tot sprijinul pentru a merge inainte dupa aceasta pierdere irecuperabila. Fostul nostru coleg a venit ultima oara la fabrica pe 28 martie 2020. Avea 48 de ani. Ca modalitate suplimentara de protecție și conform masurilor impuse de autoritați, cei șapte colegi care au intrat in contact direct cu fostul nostru coleg se afla in autoizolare. Au fost luate masuri adiționale imediate la Radauți și in toate fabricile pentru a preveni orice contaminare: DSP a fost imediat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

