- ONG-ul Human Rights Watch (HRW), care militeaza pentru apararea drepturilor omului, a criticat luni interventia in forta a politiei ruse impotriva manifestantilor care au cerut sambata eliberarea opozantului Alexei Navalnii, apreciind ca este vorba de norma, nu de o exceptie in Rusia.

- Politia din Rusia a arestat peste 2.500 de persoane la manifestatiile organizate sambata in intreaga tara pentru eliberarea lui Alexei Navalnii, principalului opozant al lui Vladimir Putin, arestat in urma cu o saptamana, la revenirea in tara, informeaza Agerpres . In Siberia, protestele s-au desfasurat…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, se afla incarcerat in acest moment intr-una dintre cele mai renumite inchisori ale Moscovei: „Tacerea Marinarului”, controlata de serviciile secrete rusesi si un loc in care au fost inchisi, de-a lungul vremii, o serie de detinuti…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Intr-un comunicat, Comitetul ruse de ancheta a afirmat ca Navalnii este suspectat ca a cheltuit in interes personal 356 de milioane de ruble (3,9 milioane euro la cursul actual) din donațiile mai multor ONG-uri, potrivit Hotnews.ro Cel puțin șase victime confirmate in urma cutremurului din CROAȚIA.…

- O ancheta pentru "frauda pe scara larga" a fost deschisa in Rusia impotriva opozantului Aleksei Navalnii, in convalescenta in strainatate dupa presupusa lui otravire, au anuntat marti autoritatile de la Moscova, disidentul denuntand o "isterie" a Kremlinului, noteaza AFP. Intr-un comunicat, Comitetul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat de ce Vladimir Putin inca nu a fost vaccinat impotriva noului coronavirus, desi Federatia Rusa se lauda ca a elaborat un vaccin eficient, numit „Sputnik V”.

- Poliția rusa a precizat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politicianul de opoziție Alexei Navalnii, tratat in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav in Siberia la sfarșitul lunii august, suferea de ”pancreatita cronica”, respingand din nou varianta otravirii, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.„Diagnosticul…