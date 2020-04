Stiri pe aceeasi tema

- Printul de Wales se adreseaza romanilor intr-un mesaj video cu ocazia Pastelui ortodox, in care evoca actuala criza sanitara si isi exprima dorinta de a reveni in Romania, dar si de a se intalni din nou cu membri ai comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Invierea Domnului ne gasește in acest an departe de cei pe care ni i-am dori alaturi, insa am incredere ca puterea credinței care ne unește sufletește ne da speranța ca, in curand, totul va fi bine! Biruința Vieții, acesta este mesajul pascal care ne umple sufletele de increderea de care avem nevoie,…

- Noaptea Sfanta a Invierii Domnului sa va aduca in suflete și in case liniste, pace si sanatate. Vom sarbatori cu inima vestea buna a Invierii, cu credința ca o sa fie bine! Sarbatori fericite! Hristos a Inviat! Catalin Bulf, președinte PMP Argeș

- Scrisorile pastorale adresate de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului in perioada 2008 – 2020, potrivit Basilica.ro:Citește și: In continuare exportam forța de munca. 150 de lucratori in agricultura din Romania ajung in…

- Prințul Charles a inregistrat si distribuit miercuri pe retelele de socializare un mesaj din Clarence House, in care a vorbit despre propria sa experiența in batalia cu coronavirusul. "De curand am trecut prin procesul contactarii acestui coronavirus - din fericire cu simptome relativ usoare.…

- Prințul Charles a devenit primul membru al Familiei Regale britanice care a fost diagnosticat cu Covid-19. Dupa ce s-a aflat in autoizolare, moștenitorul tronului s-a vindecat. Deși Prințul de Wales a primit unda verde de la medici, soția sa, Camilla, va ramane in izolare inca o saptamana, a anunțat…

- Selectia Nationala Eurovision 2020 se va face dupa o noua procedura. ”Dupa o analiza a specificitatilor pietei muzicale din Romania, a diferitelor modalitati de selectie la care au apelat, in acest an, si alte televiziuni publice din Europa, cum ar fi cele din Spania, Grecia, Rusia, Cipru, Bulgaria,…