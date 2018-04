Stiri pe aceeasi tema

- Mii de timisoreni iau parte, si in acest an, la Slujba de Inviere de la Catedrala mitropolitana „Sfintii Trei Ierarhi” din Timisoara, oficiata de IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului.

- O mie de ieseni au mers sa ia lumina sfanta adusa tocmai de la Ierusalim si sa cante "Hristos a inviat" la mMitropolie, in centrul orasului.La slujba a participat si custodele coroanei Principesa Margareta. In jur de 300 de persoane au asistat si la slujba de Inviere de la Manastirea Barnova. Mai jos…

- Mii de creștini au venit, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere din municipiul Alba Iulia. La Catedrala Reintregirii, la miezul noptii, crestinii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Slujba este oficiata de IPS Irineu, alaturi de un sobor de preoti.

- Manastirea Gorovei isi trage numele de la pozitia locului, Poiana Gura-Vaii, care intre timp a ajuns Govorei. Pana in anul 1700, aici a existat numai o mosie a manastirii Dragomirna. Viata monahala a inceput dupa anul 1700 sub conducerea monahului Avramie. Acesta ridica in 1742 prima bisericuta din…

- Mai sunt cateva ore pana cand, in bisericile din toata țara, va rasuna vestea Invierii Domnului, iar preoții vor rosti Hristos a Inviat. Ortodocșii se pregatesc sa primeasca Lumina Sfanta.

- Satul momarlanesc este o vatra plina cu tradiții. Baștinașii din Valea Jiului petreceau Sarbatorile de Paște dupa ritualuri milenare. Era musai ca in Sfanta noapte a Invierii sa mearga la biserica. “Slujba de Inviere se tinea de obicei la ora 24. La sosirea acasa de la slujba de Inviere, membrii…

- Dupa ce vor participa la slujba de Înviere, creștinii vor veni acasa cu Lumina Sfânta luata de la biserica și cu bucate sfințite pentru masa de sarbatoare. Începând cu noaptea învierii și în urmatoarele patruzeci de zile (pâna la Ispas), oamenii se…

- IATA ce trebuie sa facem cu lumanarea folosita in noaptea de Inviere? Sigur nu știai lucrul acesta In noaptea de Sfintele Pasti credinciosii vin la biserica, participa la slujba si iau lumina. Lumanarea Pascala este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii. ”Aceasta lumanare arata ca noi…