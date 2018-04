Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.500 de botoșaneni au participat in noaptea de sambata spre duminica la Slujba de Inviere de la biserica „Sfantul Ilie. Aici, ca și in ceilalți ani, cea mai importanta sarbatoare a creștinatații a avut loc in aer liber.

- Mesaje de Paste: O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara si al tau! Paste fericit, scrie ziarulunirea.ro. Citeste si MESAJE DE PASTE. Ce felicitari le puteti trimite celor dragi de Paste 2018 Mesaje…

- Cele mai frumoase mesaje de Paște • Felicitari de Paște • Urari de Paște pe care le poți trimite celor dragi | albaiuliainfo.ro MESAJE de PASTE fericit • Texte cu URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti • Felicitari de Paste pentru persoanele dragi, prieteni, parinți,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, duminica dimineata, la slujba din prima zi de Pasti la Biserica Catolica „Sf. Treime” din Sibiu si a spus „Adevarat a Inviat”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii. ”Tuturor celor…

- Președintele Iohannis a fost impreuna cu soția, sambata noaptea, la slujba de Paștele catolic de la Sibiu, la biserica parohiala romano-catolica “Sfanta Treime”, aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Șeful statului le-a transmis urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc…

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina sambata, de la 20.30, timp de o ora - Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate timpurile. Lumina va fi stinsa, intre 20.30 si 21.30, la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Casa Poporului…

- Alex si Andreea doi tineri din Brasov pasionati de lectura vor sa intre in Cartea Recordurilor si sa serbeze centenarul Marii Uniri prin lectura. Tot ce trebuie sa faca este sa adune epste 3.071 de oameni care sa citeasca simultan in centrul orasului.